Ankara'da çarşıda yangın! Dükkanlar kullanılamaz hale geldi...

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında çarşıdaki 10 dükkan kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği yangın nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.