MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da çarşıda yangın! Dükkanlar kullanılamaz hale geldi...
GeriGündem Ankara'da çarşıda yangın! Dükkanlar kullanılamaz hale geldi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (AA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Ankara'da çarşıda yangın! Dükkanlar kullanılamaz hale geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da çarşıda yangın! Dükkanlar kullanılamaz hale geldi...
Abone Olgoogle-news

Ankara'nın Sincan ilçesinde çarşıda çıkan yangın hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde "Limon Pazarı" olarak bilinen çarşıda sabah saatlerinde iş yerleri kapalıyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında çarşıdaki 10 dükkan kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği yangın nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle