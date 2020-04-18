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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 18.04.2020 - 09:02,Son Güncelleme:

Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı

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Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı
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Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde Ankara, sessiz bir güne uyandı. Gece yarısı başlayan yasakla birlikte başkentte cadde ve meydanlar bomboş kaldı.

Kentin en kalabalık meydanlarından olan Kızılay Meydanı sessizliğe bürünürken, polis ekipleri denetim yapıyor. Yasağa uymayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten işlem yapıyor. 

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