Ankara'da bugün su kesintisi uygulanacak: 12 saat boyunca sular yok | Vatandaş isyan etti: 'Duş almak için spor salonuna gidiyorum'

Haberin Devamı

Ankara’da yaşanan su kesintileri ve şebeke basıncındaki düşüş, kent genelinde günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Başkentin farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları aksaklıkları Hurriyet.com.tr’ye anlatarak özellikle son günlerde kesintilerin daha sık ve düzensiz hale geldiğini ifade etti. Ankaralılar, suya erişimde yaşanan sorunların yaşamlarını doğrudan etkilediğini belirterek yetkililerden kalıcı ve net bir çözüm beklediklerini dile getirdi. Öte yandan ASKİ, bugün 12 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

12 SAATLİK SU KESİNTİSİ

ASKİ'den yapılan paylaşımda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bugün saat 09.00-21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği vurgulandı.

Haberin Devamı

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Çankaya ilçesi: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa, Yukarı Öveçler, 100. Yıl.

Sincan ilçesi: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası."

Haberin Devamı

Fotoğraf: Anadolu ajansı

'DUŞ ALMAK İÇİN SPOR SALONUNA GİDİYORUM'

Ankara Bahçelievler'de oturan A.A. Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada suların iki günde bir kesildiğini belirterek "Diğer ilçelerde nasıl bilmiyorum ama bizde aksam üstü gidip gece geliyor. Önceden SMS geliyordu artık sosyal medyadan duyuru takip ediyoruz. İletişim hattını arasak da cevap vermiyor zaten. Bu su kesintisinden dolayı artık bıktık" dedi.

Bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan A.A., tam işten geldiği saatlerde su olmadığı için duş almak için gecenin geç saatlerini beklediğini ya da spor salonunun duşunu kullandığını temizlik ve diğer ihtiyaçları için de evde pet şişe tuttuklarını söyledi.

Haberin Devamı

GECE YARISI SU NÖBETİ: 'MUTFAK ŞİŞELERLE DOLU'

Sincan'da oturan 61 yaşındaki E.M ise suların ne zaman gideceğini bilmedikleri için sürekli hazırlıklı olmak zorunda olduğunu belirtti ve "Mutfak şişelerle dolu. Gece şişeleri doldurmak için bekliyorum. Sürekli su doldurup kenarda tutuyorum ama 5 kişilik bir aileyiz yine de sıkıntıya giriyoruz. İçme suyunu alıyoruz ama temizlik, tuvalet büyük sıkıntı" ifadelerini kullandı.

ÇEŞMELERİN ÖNÜ KUYRUK, ARACI OLMAYAN ORAYA DA GİDEMİYOR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ettiği, çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görülüyor. Ancak bu da herkes için çözüm değil.

Haberin Devamı

Aynı aileden O.A. evlerine yakın bir çeşme olmadığını, özel araçları olmadığı için gidip su da alamadıklarını belirtiyor. "Bu yaşta elimde taşımam mümkün değil araç da olmadığı için çeşmeye gidemiyoruz" dedi.



"KIŞIN BÖYLEYSEK YAZIN NE YAPACAĞIZ"



Eryaman'da oturan M.A. "Kışın böyleysek yazın ne yapacağız" diye soruyor. Küçük çocuğu olduğu için hijyen konusunda endişeleri olduğunu aktaran genç kadın "Bazen duş almak için annemlere gidiyorum. Akşam gelecek diyorlar bekliyorum gelmiyor. Şişeleri dolduramadığımız için tuvalet ve temizlik için de hazır su kullanıyoruz" diyor.

"SABAH EZAN OKUNUYOR ABDEST ALACAK SU YOK"

Vatandaşların isyanı sosyal medyada da giderek yükseliyor. Ankaralılar sabah ezan okunduğunda abdest alacak suları bile olmadığından, işe giderken duş alamadıklarından şikayet ederken bazı kullanıcılar bu boyutta bir su kesintisinin daha büyük sorunlara yol açmasından endişe ettiklerini, salgın hastalıkların baş gösterebileceğini vurguluyor.

Haberin Devamı

KESİNTİLER NEDENİYLE VATANDAŞ ÇEŞME BAŞINDA

Ankara’da yaşanan su kesintileri ve şebeke basıncındaki düşüş nedeniyle kent genelinde suya erişimde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Birçok bölgede kesintilerin sıklaşmasıyla birlikte vatandaşların çevredeki mahalle çeşmelerinden su temin etmeye yöneldiği, bazı noktalarda bidonlarla uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi. Öte yandan bazı mahallelerde akan suyun bulanık olduğu, içme ve yemek yapımında kullanılamadığı belirtilirken, vatandaşlar temizlik ve temel ihtiyaçlar için bidonlarla sınırlı miktarda su almak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Gözden Kaçmasın Başkentteki kesintiler nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor Haberi görüntüle

Fotoğraf: Anadolu ajansı