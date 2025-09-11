×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Bozuk Et#Et
Ankarada bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 23:17

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bozuk et ve tavuk ürünü tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 3 köfte üreticisinde arama yapıldı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününde işlem yapıldı. Ürünlerden bir kısmı, numune alınmasının ardından imha edilirken, 2 şüpheli "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Söz konusu işletmelerin faaliyetleri Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince geçici olarak durduruldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Bozuk Et#Et

BAKMADAN GEÇME!