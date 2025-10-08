×
Ankara'da bozuk et skandalı: 3 iş yerinde tam 17 ton ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 10:53

Ankara'da bozuk gıda üretimi ve satışı yapılan 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, kentte bazı iş yerlerinde bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

DEĞERİ 15 MİLYON 5OO BİN LİRA

Bu tespit üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü, 1 mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi.

Ele geçen malzeme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince imha edildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

