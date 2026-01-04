×
Ankara'da böcek ilacından 7 kişi zehirlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde müstakil evde yapılan haşere ilaçlamasının ardından fenalaşan 1'i çocuk 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, Yeni Mahalle'deki Ermiş Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki müstakil evde oturan tarım işçisi yabancı uyruklu aile, gece saatlerinde evde haşere ilaçlaması yaptı. Aile sabah saatlerinde rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları sevk edildi. Evde bulunan 1'i çocuk 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından zehirlenme şüphesiyle Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. AFAD KBRN ekipleri ise evde incelemede bulundu. Ardından evin bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

