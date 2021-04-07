Ankara’da BM’yle buluşma

Bozkır, dün önce Anıtkabir’i ziyaret etti ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Ziyarete ilişkin Twitter’dan paylaşım yapan Çavuşoğlu, Türkiye’nin BM’deki öncü rolünün ve Bozkır’a desteğinin devam edeceğini belirterek, İstanbul’u BM merkezi haline getireceklerini kaydetti.

BM Mukim Koordinatörlüğü ve Türkiye’de yerleşik diğer BM ajanslarının temsilcileriyle de görüşen Bozkır, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’la makamında görüştü. TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine de hitap eden Bozkır, şunları söyledi:

‘DARBE’ VURGUSU

“Myanmar’daki askeri darbe gerek benim gerek BM Genel Sekreteri'nin ve Güvenlik Konseyinin kuvvetli mesajlarıyla telin edildi... BM olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacaktır. Günümüzün en büyük insani krizi 10 yıldır Türkiye’nin yanı başında Suriye’de yaşanıyor. Bu konuyu da sürekli olarak Genel Kurul’un gündeminde tutmaya çalışıyorum.”

Bozkır, akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Beştepe’de yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da yer aldı.

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