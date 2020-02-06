Ankara’da bir garip olay: ‘Put’ dediler 30 heykeli yıktılar!

Heykellere saldıran biri kadın üç kişinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini belirten Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

‘BU PUTLARINIZI KALDIRIN’ TELEFONU

“İlk saldırı cuma, ikinci saldırı pazar günü meydana geldi. 7 yıl önce ağaçtan yapılmış bu figürler ilçenin girişinde duruyordu. İlgi çekiyordu, Çamlıdere’ye gelenler fotoğraf çektiriyordu. Toplamda 30 tane, hepsini kırmışlar. İlk saldırıdan sonra belediyeyi aramışlar, ‘bu putlarınızı kaldırın’ demişler. Yapanların geldikleri araç kameradan tespit edildi. Ankara plakalı bir araçla gelmişler. Çamlıdereli değiller, Eskişehir’de ikamet ediyorlarmış. İki erkek bir kadın.

ÇAMLIDERE BİR HOŞGÖRÜ İLÇESİDİR

Maalesef Türkiye’de de, Ankara’da da, Çamlıdere’de de bir takım zihniyetler bizim yaptığımız bu doğal ahşap heykellere put gözüyle bakıyorlar. İlçede de büyük tepki var. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Bu tür zihniyetteki insanların aklını başına almalarını sağlamak için elimizden ne gelirse yapacağız. Ben bunlardan daha fazla putlara karşıyım. Çamlıdere bir hoşgörü ilçesidir.

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri’nin türbesinin düzenlemesini yapan, oraya hafta sonları 10-15 bin kişinin gelmesini sağlayan, ilçemin gelişmesi için her türlü girişimde bulunmuş bir kişiyim. Mustafa Kemal’in Türkiye Cumhuriyeti’ne de Osman Gazi’nin kurduğu Osmanlı’ya da Selçuklu’ya da yaklaşımım pozitiftir. Abdülhamid Han da benimdir Atatürk de. İzmir Marşı da benimdir Mehter Marşı da. Biz böyle bir görüşe sahibiz. Geçmişi de kucaklıyoruz geleceği de. Bugüne kadar böyle bir olay yaşamadık. İlk defa böyle bir şeye rastladık, şaşırdık. Böyle bir olayın yaşanması üzücü. Şikâyetçi olduk. Dosya şu anda savcılıkta. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.”