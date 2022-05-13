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Ankara'da binada çıkan yangın paniğe neden oldu

#Ankara#Yangın#Panik
Ankarada binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler bitişikteki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Yangın esnasında evde bulunan kadın, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Ankarada binada çıkan yangın paniğe neden oldu

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#Ankara#Yangın#Panik

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