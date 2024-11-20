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Ankara'da Beyzanur Kaya, erkek arkadaşı tarafından katledilmişti! Ağırlaştırılmış müebbet istemi

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#ANKARA#Kadın Cinayeti#Beyzanur Kaya
Ankarada Beyzanur Kaya, erkek arkadaşı tarafından katledilmişti Ağırlaştırılmış müebbet istemi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 17:13

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sevgilisi Beyzanur Kaya'yı (22) tabanca ile boynundan ve başından vurarak öldüren Ege Rüştü Akoğlu (22) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi 1304'üncü Sokak'ta 19 Ekim 2023'te, üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya ile 5 yıllık ilişkisi bulunan mandıra sahibi Ege Rüştü Akoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Akoğlu, belindeki tabanca ile Kaya'yı boynundan ve başından vurdu. Beyza Nur Kaya hayatını kaybetti, olay sonrası kaçan Ege Rüştü Akoğlu, saklandığı adreste yakalandı. Akoğlu, çıkarıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI, 2 SUÇTAN CEZA İSTEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akoğlu hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Akoğlu, taraf avukatları, Beyza Nur Kaya'nın annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya katıldı. Duruşmada görevli Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, Akoğlu'nun 19 Ekim 2023'te evinde buluştuğu Kaya'yı, çıkan tartışmanın ardından silahla ateş ederek öldürdüğünü belirterek, sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' ile '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Ardından sanık Ege Rüştü Akoğlu'na söz hakkı verildi. Akoğlu, olayın kazayla olduğunu söyleyerek, "Böyle bir şeyin içerisinde olduğum için çok pişmanım" dedi.

Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

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#ANKARA#Kadın Cinayeti#Beyzanur Kaya

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