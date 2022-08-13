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Ankara'da 'bereketli para' dolandırıcılığı: 1 kişi gözaltında

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#Para#Dolandırıcılık#Ankara
Ankarada bereketli para dolandırıcılığı: 1 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 13:21

Ankara'da yalnız yaşayan Zeynep Belkıs Çiçek'i (72), "Kaynanam bereket parası gönderdi. Bu parayı kendi parana koyarsan, paran bereketlenecek" diyerek, 8 bin 200 TL dolandıran Sedef Y. (25) polis tarafından gözaltına alınırken, Burcu A. (29) ise aranıyor.

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Geçen hafta pazar günü markete gitmek için evden çıkan Zeynep Belkıs Çiçek, yanına gelen 2 kadın tarafından dolandırıldı. Şüphelilerden Sedef Y., "Teyze seni tanıyorum. Sen benim kaynanamın karşı komşususun. Kaynanam bereket parası gönderdi. Bu parayı kendi parana koyarsan, paran bereketlenecek" dedi. Buna inanan Zeynep Belkıs Çiçek, kadınları evine götürüp, verdikleri parayı sehpanın üzerine koyduğu 8 bin lirasının üzerine bıraktı. Şüpheliler Sedef Y. ve Burcu A., yaşlı kadına fark ettirmeden sehpanın üzerindeki tüm parayı alıp, evden ayrıldı. Durumu fark eden Çiçek, polise haber verdi.

BİRİNİN 50, DİĞERİNİN 60 SUÇ KAYDI VAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede 17 ayrı güvenlik kamerasından kayıt izledi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Sedef Y., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sedef Y., olayı Burcu A. ile gerçekleştirdiklerini ve parayı aralarında bölüştüklerini söyledi. Hamile olan şüphelilerden Sedef Y.'nin 60, Burcu A.'nın ise 50 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Sedef Y.'nin iade ettiği paranın bir kısmı yaşlı kadına teslim edilirken, Burcu A.'yı arama çalışmaları sürüyor. 

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#Para#Dolandırıcılık#Ankara

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