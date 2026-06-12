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Ankara'da berberlerin sopalı kavgası kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Berber#Sopa
Ankarada berberlerin sopalı kavgası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 15:53

Ankara'da iki berber dükkanı çalışanları arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışanlar hakkında işlem başlattı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki kuaför dükkanı çalışanları arasında tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra sopalı kavgaya dönüştü.

SOPAYLA SALDIRDILAR

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kişilerin birbirine bağırdığı, küfürler ettiği, sopayla saldırdıkları anlar ve üzerlerine sandalye attıkları görüldü.

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POLİS HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışanlar hakkında işlem başlattı.

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#Ankara#Berber#Sopa

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