×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da belediye otobüsünde uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Belediye Otobüsü#Altındağ
Ankarada belediye otobüsünde uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 00:05

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, belediye otobüsünde üniversite öğrencisi genç kızlara bakarak uygunsuz hareketlerde bulunup, onları kaldıkları yurda kadar takip eden A.H.E., Sincan ilçesindeki evinin balkonundan atlamaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. A.H.E.'nin 14 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, bugün Altındağ ilçesinde meydana geldi. Belediye otobüsünde üniversite öğrencisi genç kızlara bakarak, uygunsuz hareketlerde bulunan ve onları yurtlarına kadar takip eden şüphelinin o anları, vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında, şüphelinin A.H.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Sincan ilçesinde bulunan evinin balkonundan atlamaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

A.H.E. isimli şüphelinin 14 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Belediye Otobüsü#Altındağ

BAKMADAN GEÇME!