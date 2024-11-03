Ankara'da belediye otobüsünde uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı

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Olay, bugün Altındağ ilçesinde meydana geldi. Belediye otobüsünde üniversite öğrencisi genç kızlara bakarak, uygunsuz hareketlerde bulunan ve onları yurtlarına kadar takip eden şüphelinin o anları, vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında, şüphelinin A.H.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Sincan ilçesinde bulunan evinin balkonundan atlamaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

A.H.E. isimli şüphelinin 14 suç kaydının olduğu öğrenildi.