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Ankara'da belediye otobüsü şoförüne bıçakla tehdit! Maganda yakalandı

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#Ankara#Altındağ#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 09:45

Ankara’nın Altındağ ilçesinde araç sürücüsü A.G., seyir halindeyken tartıştığı belediye otobüsü şoförünü bıçakla tehdit etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, öğle saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Volkswagen marka panelvan sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Bu sırada kırmızı ışıkta aracını durduran sürücü, aracından aldığı bıçakla otobüs şoförünü tehdit etti. O anlar ise otobüs içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayı ile ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ihbar kabul eden Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri eli bıçaklı saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirlenmesi sonrası şüpheli A.G. Ziya Oralay Caddesi üzerinde yunus ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçak ile kıskıvrak yakalandı.

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#Ankara#Altındağ#Trafik

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