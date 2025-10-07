×
Ankara'da bazı mahallelerde 9 gündür su yok! 'Suya zam yaptılar, marketlerde de su kalmadı'

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Su Kesintisi#Su Sıkıntısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 17:29

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi'nde su kesintisi 9 gündür, Mamak'ın bazı mahallelerinde ise bir haftadır devam ediyor. Vatandaşlar isyan ederken marketlerde de su kalmadığını ve sulara zam yapıldığını belirtti.

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Kesinti yaşanan bölgelerde ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

Su kesintilerinden etkilenen Yakupabdal Mahallesi sakinleri, su ihtiyacını köydeki Aziz Altınpınar Camisi'ndeki şadırvandan ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) gönderdiği su tankerinden sağlıyor.
Yakupabdal Mahallesi'nde yaşayan Nuran Oflaz, 9 gündür su olmadığını, elleriyle su taşıdıklarını belirterek, "Su her şeye lazım oluyor. Tanker geliyor, doldurup gidiyoruz. Zor oluyor. Ellerim ağrıyor, parmaklarım kırılmıştı. Zor götürüyorum. Suyu getirsinler, böyle rezillik olmasın. Akşam geldi, çamaşır yıkadım, geri gitti sular." dedi.

Öte yandan mahallede yaşça büyük kişilerin doldurdukları su bidonlarını evlerine yaya olarak götürdükleri görüldü.

"BÖYLE BİR SU KESİNTİSİ ÇOK SIKINTI"

Kesintilerin etkilediği Mamak'ta ise vatandaşlar, ihtiyaçlarını Tepecik'te bulunan kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.

Sularının 1 haftadır kesik olduğunu söyleyen Umut Hasan Andariman, "Bir haftayı geçmiş de olabilir. Baya bir su sıkıntısı çekiyoruz. Olduğu zaman marketlerden alıyoruz, şu an marketlerde de su yok. Çoğu yer sulara zam yapmış. Olmadığı zaman da böyle çeşmelere geliyoruz. İçilen çeşmeler var, içilmeyenler var. Hepsinin yerini ayrı ayrı ezberledik." diye konuştu.

Andariman, suyun yalnızca bir gün geldiğini, ardından geri gittiğini kaydederek, "Sık sık yaşıyoruz, 1 haftadır sular aralıksız yok. İçme sularını ziyan etmiyoruz. Bulaşıklar için içilmeyecek sulardan topluyoruz. Türkiye'nin başkentinde böyle bir su kesintisi çok sıkıntı. Başkentte 1 haftadır su olmaması çok büyük sorun." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim'de yaptığı duyuruda, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası başlatılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve 5 Ekim'den itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağını bildirmişti.

