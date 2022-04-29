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Ankara'da bayram öncesi 1500 polisle trafik denetimi

#Ankara#Ramazan Bayram#Trafik

ANKARA'da Ramazan Bayramı öncesi 1500 polisle kentin giriş ve çıkış noktalarında trafik denetimi gerçekleştirildi, sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, kentin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturularak, denetim yapıldı. Kent genelinde yaklaşık 1500 polisle gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu. Kurallara uymayan sürücülere ise para cezası uygulandı.

Ankara- Konya Otoyolu’nda denetime katılan Trafik Şube Müdürlüğü Ekipler Amir Yardımcısı Uğur Denek, Ramazan Bayramı öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, "Ankara'ya girişlerin tamamında uygulama noktaları kurduk. 24 saat esasına göre bu uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 1500 trafik polisiyle sadece Ankara'da görev yapıyoruz. Sürücülere uyarıda bulunuyoruz; 'lütfen emniyet kemerlerinizi takınız.' Herkes hız kurallarına mutlaka uymalı. Tedbirlerimiz bayram sonrasına kadar devam edecek" dedi.

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#Ankara#Ramazan Bayram#Trafik

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