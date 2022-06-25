Ankaraâ€™da baÅŸladÄ±m Ankaraâ€™da bitiriyorum

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GenÃ§ bir diplomat olarak 1984â€™te Ankaraâ€™da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerini yine Ankaraâ€™da bÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak tamamlayan Chilcott, Ã¶zellikle Brexit sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye-Ä°ngiltere iliÅŸkilerinin geliÅŸmesine ve taraflar arasÄ±nda yeni bir dÃ¶nemin baÅŸlamasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±yla biliniyor. Deneyimli BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼rriyetâ€™e konuÅŸtu.

TÃ¼rkiyeâ€™deki gÃ¶rev sÃ¼renizin sonundasÄ±nÄ±z ve ayrÄ±lÄ±yorsunuz.Â

DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse karÄ±ÅŸÄ±k duygular iÃ§indeyim. TÃ¼rkiyeâ€™de birÃ§ok iyi dostumu geride bÄ±rakmaktan Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. TÃ¼rkiyeâ€™deki iki gÃ¶revim sÄ±rasÄ±nda ben ve eÅŸim birÃ§ok harika anÄ±lar biriktirdik. Ankaraâ€™da Ä°ngiliz bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak gÃ¶rev yapmak muazzam bir ayrÄ±calÄ±k; ancak gerÃ§ekten mÃ¼kemmel meslektaÅŸlarla birlikte yaptÄ±ÄŸÄ±m bu ilginÃ§ iÅŸi ve bu iÅŸle baÄŸlÄ± prestiji aniden kaybedecek olmak gerÃ§ek bir ÅŸok. Ã–te yandan, hayatÄ±mÄ±n bir sonraki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve emekliliÄŸin getirebileceÄŸi fÄ±rsatlarÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum.

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Sizin iÃ§in TÃ¼rkiye ile ilgili unutulmaz olan ÅŸey nedir?

Hepsinden bahsetmek iÃ§in Ã§ok fazla unutulmaz ÅŸey var. YÃ¼zyÄ±l Ã¶ncesinin dÃ¼ÅŸmanlarÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir dostluk ruhu iÃ§inde her yÄ±l Geliboluâ€™da dÃ¼zenlenen anma tÃ¶renleri Ã§ok duygulandÄ±rÄ±cÄ±. Bir restoranÄ±n terasÄ±ndan gece vakti BoÄŸazâ€™Ä±n manzarasÄ± rakipsizdir. Erciyes DaÄŸÄ±â€™nda veya Kartalkayaâ€™da bir polis koruma gÃ¶revlisi eÅŸliÄŸinde kayak yapmak daha Ã¶nce hiÃ§ yaptÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸey deÄŸil. Ve Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n muhteÅŸem mozolesine Ã§elenk bÄ±rakan kÄ±demli bir Ä°ngiliz ziyaretÃ§inin resmi maiyetinin bir parÃ§asÄ± olmaktan asla bÄ±kmam.

TÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N ANLAMI BÃœYÃœK

BirÃ§ok Ã¼lkede gÃ¶rev yaptÄ±nÄ±z. TÃ¼rkiyeâ€™yi farklÄ± kÄ±lan ÅŸey ne sizce?

Benim ilk ve son gÃ¶rev yerim Ankara. Yani TÃ¼rkiye benim kariyerimin baÅŸÄ± ve sonu oldu. Bu Ã¼lkeye ve bÃ¶lgesine ilgim hep sÃ¼rdÃ¼.Â TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nmek istememÂ benim iÃ§in ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunun kanÄ±tÄ±.

TÃ¼rkiye-Ä°ngiltere iliÅŸkileri Ã¶zel bir konuma gelmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Diplomatik bir kliÅŸe olacak ama TÃ¼rkiye ve BirleÅŸik KrallÄ±k arasÄ±ndaki iliÅŸkiler gerÃ§ekten mÃ¼kemmel. Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ±n ucunda kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§leriz. TÃ¼rkiye bizim iÃ§in bÃ¶lgedeki kapsamlÄ± sorunlar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir ortak.Â

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TÃ¼rk halkÄ±na vermek istediÄŸiniz son bir mesajÄ±nÄ±z var mÄ±?

TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n BatÄ±â€™yÄ± dÃ¼ÅŸman olarak deÄŸil bir dost olarak gÃ¶rmelerini isterim. KiÅŸisel bir not olarak, emekli olduktan sonra geri dÃ¶nÃ¼p bu harika Ã¼lkenin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmaya devam etmeyi dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum.

TÃœRKÄ°YEâ€™DE EN SEVDÄ°ÄžÄ°M YERLER

TÃ¼rkiyeâ€™de en Ã§ok nereleri sevdiniz?

Ã‡ok fazla olduÄŸu iÃ§in bu soru da gerÃ§ekten Ã§ok zor. Gelibolu YarÄ±madasÄ±â€™nÄ± seviyorum. MuhteÅŸem manzarasÄ± ve gÃ¼zel yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±yla Ã§ok iyi korunmuÅŸ doÄŸal bir alan. Ä°stanbulâ€™un, sadece TÃ¼rkiyeâ€™de deÄŸil, herkesin dÃ¼nyada ziyaret edilecek en iyi yerler listesinde olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylemeye gerek bile yok. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼, insanlÄ±ÄŸÄ±n eski eserleri ile doÄŸanÄ±n gÃ¼zelliÄŸinin gÃ¼zel bir uyumunu yakalamayÄ± baÅŸaran antik Aphrodisias kenti. TÃ¼rkiyeâ€™nin birÃ§ok eski klasik ve klasik Ã¶ncesi yerlerini de seviyorum: KayÄ±p Hititlerin bÃ¼yÃ¼sÃ¼ne sahip BoÄŸazkale, insanlÄ±ÄŸÄ±n en eski yapÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alan GÃ¶beklitepe ve Ã‡atalhÃ¶yÃ¼k ve mÃ¼thiÅŸ lokasyonlarÄ±yla Sagalossos ve Termessosâ€¦ HayranlÄ±k duyulacak uzun bir liste bu.