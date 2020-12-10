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Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

Ankara'da başını taşla ezerek öldürmüştü... İğrenç iddia

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Ankara'da başını taşla ezerek öldürmüştü... İğrenç iddia
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Ankara'da, Ali Rıza Koçak'ı (60), başını taşla ezerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kağıt toplayıcısı Batuhan Y. (20), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Batuhan Y., ifadesinde Koçak'ı kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi.

Olay, geçen salı akşamı, Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Batuhan Y., Ali Rıza Koçak ile metruk binada kavga etmeye başladı.

Batuhan Y., kavga sırasında yerde bulduğu taşla Koçak'ın başına vurdu. Koçak, aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y.  yaşlı adama vurmaya devam etti. 

Bu sırada kavgaya şahit olan bir kişi polise haber verdi. Kısa sürede adrese gelen polis, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'TACİZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Polis ekiplerince gözaltına alınan Batuhan Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde suçunu kabul eden Batuhan Y., Ali Rıza Koçak'ı, kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi

Adliyeye sevk edilen Batuhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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