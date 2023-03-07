Ankara’da baş döndüren trafik... İttifakın kaderini değiştiren formül

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı Masa’dan cuma öğleden sonra ayrılmasının ardından dün başkent baş döndürücü bir siyasi trafiğe sahne oldu.



(Dün formüller çalışıldı) Akşener’in 6’lı Masa’ya dönmesini sağlamak için önceki gece başlayan temaslar, dün yoğunluğu devam ederek sürdü. Trafik, CHP’de grup başkanvekilleri ve bazı genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyetin çözüm önerileri üzerinde çalışmasıyla başladı. CHP’li kurmaylar kendilerinin önerdiklerini söyledikleri formülü Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na ilettiler. Formüle göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilerek, görevlerinden ayrılmadan bu süreçte katkılarından fayda sağlanacaktı.



KILIÇDAROĞLU MEMNUN OLDU



(Gece 01.00’de İmamoğlu Ankara’ya geldi) Kılıçdaroğlu’nun halihazırda iki büyükşehir belediye başkanından seçim sürecinde zaten yararlanacağını vurguladı, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan ederek onların daha fazla katkı sunabileceği bir formülden memnun olacağını iletti. Bunun üzerine Genel Başkan Kılıçdaroğlu, öncelikle iki büyükşehir belediye başkanı ile görüştü, ardından masadaki diğer liderlere görüşlerini sordu. Olumlu sinyaller alınınca İmamoğlu gece geç saatlerde karayoluyla Ankara’ya geldi.



AKŞENER’E FORMÜL İLETİLDİ



(Sabaha karşı Akşener ile görüşüldü) Bunun üzerine Akşener’in geçen cumartesi günü yaşanan süreç nedeniyle büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin zemin yoklandı. İYİ Parti kanadından olumlu sinyal gelince büyükşehir belediye başkanları sabaha karşı Akşener ile görüştü. Akşener’e formül iletilerek nasıl baktığı soruldu. Akşener’in, bu duruma sıcak bakacağını, milletin teveccühünü kazanmış iki büyükşehir belediye başkanının seçim sürecinde aktif olmalarından ve icracı pozisyonlarda bulunmasından memnun olacağını bildirdiği öğrenildi.



İKİ BAŞKANDAN ZİYARET



(13.35’te iki başkan, Akşener’i ziyaret etti) Bunun üzerine Akşener, kurmaylarıyla gelişmeleri değerlendireceği ve sürecin bir protokole bağlanarak masaya dönebileceği sinyali verdi. Temaslar sürdü, son olarak İmamoğlu ile Yavaş, saat 13.35’te İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelerek Akşener’le görüştü. Görüşmeler devam ederken, saat 14.00’te yapılması planlanan 6’lı Masa buluşmasının saat 15.00’e alındığı duyuruldu. Yaklaşık 15 dakika süren görüşme sonrasında, iki belediye başkanı Genel Merkez önünde ayrı ayrı açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

AKŞENER’İN ARACI HAZIR TUTULDU

(İYİ Parti’den ilk açıklama) İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş’la görüşmesinin ardından şu açıklamayı yaptı: “Milletin sesi olma sorumluluğunu en başından beri duyan Genel Başkanımız, milletimizin yine sesi olma doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı öneriyle Millet İttifakı’na önerisini oluşturmuştur. Sayın büyükşehir belediye başkanlarımız, Genel Başkanımızı ziyaret ederek önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da Genel Başkanımız aktaracaktır.”



(15.00’te Akşener Genel Merkez’den ayrıldı) İki Başkan İYİ Parti Genel Merkezi’nden ayrıldıktan sonra, Saadet Partisi Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na bir bilgilendirmede bulundu. Bu arada İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Akşener için “Saadet Partisi’ndeki görüşmeye gidilmeyecek, ayrı özel bir görüşmesi olacak” bilgisi verildi. 15.03’te Genel Merkez’den ayrılan Akşener Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile bir otelde dörtlü bir görüşme yaptı.



(Ve masaya dönüş açıklaması) Meral Akşener’in partiden ayrılmasının ardından saat 15.32’de tekrar kameraların karşısına geçen Sözcü Zorlu, Altılı Masa’daki krizin sona erdiğini “Az önce Genel Başkanımız ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdi. Genel Başkanımız birazdan Millet İttifakı toplantısına katılma kararı aldı” diye duyurdu.

Haberin Devamı

MASANIN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Akşener’le görüşme sonrası ilk açıklamayı yapan Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:



“Çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi’yi çok kıymetli Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile birlikte ziyaret ettik. Ziyaretimizi değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Türkiye’mizin, özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından Altılı Masa’nın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu önemine binaen buradayız. Saygıdeğer Genel Başkanımızla duygularımızı paylaştık.”



AYRILIĞA TAHAMMÜL YOK



Mansur Yavaş da şöyle konuştu:



“Bizler Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıyız. Masada yaşanan bu olayları seyretme imkânımız yok. Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra, bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu, halkımızın arzusu. Bizden beklenen. Biz de görev edindik. Bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik. Değerlendirecekler.”