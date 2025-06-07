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Ankara'da baltalı tehdit! Korku donu anlar kamerada!

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#Ankara#Balta#Tehdit
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 15:44

Ankara'da parkta içki içen grup ile mahalle arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bir mahalleli, grubu balta ile tehdit ederken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta içki içen M.S., D.U.Ö., O.S. ve M.M. ile çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle onları uyaran Ü.Ç, İ.Ç., B.Ç., M.Ç. ve G.Ç. arasında tartışma çıktı.

BALTALI TEHDİT

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İçki içen grup otomobille bölgeden uzaklaştıkları sırada, Ü.Ç. evinin bahçesinden aldığı baltayla onları tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ankarada baltalı tehdit Korku donu anlar kamerada

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

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#Ankara#Balta#Tehdit

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