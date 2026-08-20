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Ankara'da 'Balkız' kod adlı sevgili tuzağı çetesine operasyon: 5 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Balkız Tuzağı#İnternet Flörtü#Ankara Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 10:59

Ankara’da internet üzerinden flört ettikleri erkekleri sevgili olma vaadiyle tuzaklarına düşürüp, davet ettikleri adreslerde darp ve gasp eden şebeke çökertildi. 'Balkız', 'Yazıcı' ve 'Kovan' gibi rollerle organize olan çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara’da Asayiş Şube Gasp Büro tarafından internetten erkeklerle, mesajlaşıp flört eden daha sonra sevgili olmak için konuşup kendilerini ikametlerine veya otellere davet ettikleri öğrenildi. Daha sonra kadınların kapıyı açarak yanlarında getirdikleri 3 erkek ile evlere girdikleri tespit edildi. Çeteye operasyon düzenlendi.

Ankarada Balkız kod adlı sevgili tuzağı çetesine operasyon: 5 gözaltı

CEBİR TEHDİT DARP ŞANTAJ

Şüphelilerin bu yöntemle; mağdurların cep telefonlarına el koyarak dış dünyayla iletişimlerini kesip, tehdit ettikleri, darp ederek değerli eşyalarını ve paralarını gasp ettiği tespit edildi.

Ankarada Balkız kod adlı sevgili tuzağı çetesine operasyon: 5 gözaltı

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‘BALKIZ’ SIFATIYLA BULUŞMALARA ÖNDEN BİR KADIN GİDİYOR

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, ‘hacker’ tabiriyle internet sitesini yöneten birisinin olduğu, ‘yazıcı’ sıfatıyla mesajlaşma yapan başka bir şüphelinin olduğu, ‘BALKIZ’ sıfatıyla buluşmalara önden bir kadının gittiği, arkadan gelen erkeklerin de darp ve gasp eylemlerini gerçekleştirdiği, kaçış için ‘kovan’ koduyla şüphelileri kaçıran şahıs tespit edildi.

Ankarada Balkız kod adlı sevgili tuzağı çetesine operasyon: 5 gözaltı

KAMERALARA YAKALANDILAR

Polis olayların her açısından kamera görüntülerini tek tek izledi ve birçok eylemi tespit etti. Yapılan eş zamanlı operasyonda bu olaylara karıştığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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#Balkız Tuzağı#İnternet Flörtü#Ankara Suç Örgütü

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