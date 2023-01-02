Ankara'da babasını başka kadınla yaşadığı için öldürmüş... 'Bu durumu kabullenmedi ve vurdu'

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Olay, yılbaşı gecesi İmam Alim Sultan Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Yusuf K., dayıları Murat K. ve Erdal K. ile birlikte başka bir kadınla dini nikah yaparak yaşamaya başlayan babası Abldülmenav K. ile buluştu. Yusuf K.'ninn, babasına tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma büyüdü. Kavgaya dönen olayda Yusuf K. ve dayıları, Abdülmenav K. ile yanındakilere ateş açtı. Olayda, baba Abdülmenav K. ile kardeşi Abdülmuttalip K. (35) ve akrabaları Nasrullah Uyar (22) hayatını kaybetti, dayı Murat K. yaralandı.

Olaydan sonra Yusuf ve Erdal K., tedavisinden sonra da Murat K. gözaltına alındı. 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Abdülmenav ile Abdulmuttalip K.'nin cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nasrullah Uyar'ın cenazesi ise dün Ortaköy Mezarlığında defnedildi.

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(Abdülmenav K.)

'EŞİ KABUL ETMEDİ'

Ailenin yakını İdris Yalçın, "Abdülmenav K. , amcasının kızı ile evlenmişti. Daha sonra başka bir kadın ile dini nikah kıydı. Önceki eşi bu durumu kabul etmedi, babasının evine döndü. Kendi oğlu Yusuf K. de annesinin düştüğü bu durumu kabullenmedi ve babasını vurdu" dedi.