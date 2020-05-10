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Muammer DAŞDELEN/DHA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 15:21,Son Güncelleme:

Ankara'da ayı saldırısında öldü! Korkunç olay...

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Ankara'da ayı saldırısında öldü! Korkunç olay...
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya çıkaran 5 çocuk annesi Kamile Çevik (60), ayı saldırısında hayatını kaybetti.

Olay, 07.00 sıralarında Beypazarı’na bağlı Kozalan Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Kamile Çevik, sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Ancak kadın, mahallenin mezarlık mevkisinde ayı saldırısına uğradı. Saldırıda Çevik olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki çobanların olayı fark etmesi üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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