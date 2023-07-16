×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da avukata taciz iddiasında karar

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Çankaya#Avukat
Ankarada avukata taciz iddiasında karar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 13:00

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir markette erkek avukat T.B.A.'nın (26) kalçasına dokunduğu iddiasıyla 5 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Leyla B. (59), beraat etti. Suçlamaları reddeden Leyla B., "Üzerime atılı bu suçu ben işlemedim. Asıl ben taciz edildim" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Bir markette alışveriş yapan erkek avukat T.B.A.'nın kalçasına iddiaya göre, Leyla B. dokundu. T.B.A., taciz iddiasıyla Leyla B.'den şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Leyla B. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, suçlamaları reddeden Leyla B., "Üzerime atılı bu suçu ben işlemedim. Asıl ben taciz edildim" dedi. Daha sonra mahkeme, Leyla B.'nin beraatine karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Çankaya#Avukat

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği