Ankara’da AVM’de denetim yaptığı izlenimi veren 6 kişi gözaltına alındı

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Dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendini, 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan F.A.'nın bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüldü.

Bu görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda F.A. hakkında, 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan gözaltı kararı ile arama ve el koyma işlemlerine yönelik talimat da verildi.

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Bugün gelen haberlere göre F.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen 5 şüpheli, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan Ankara’da gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.