×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara’da AVM’de denetim yaptığı izlenimi veren 6 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#AVM#Denetim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 09:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak bir AVM’de denetim yaptığı izlenimi veren görüntüler paylaşan F.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen 5 şüpheli, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan Ankara’da gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendini, 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan F.A.'nın bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüldü.

Ankara’da AVM’de denetim yaptığı izlenimi veren 6 kişi gözaltına alındı

Bu görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda F.A. hakkında, 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan gözaltı kararı ile arama ve el koyma işlemlerine yönelik talimat da verildi. 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Ankara’da AVM’de denetim yaptığı izlenimi veren 6 kişi gözaltına alındı

Bugün gelen haberlere göre F.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen 5 şüpheli, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan Ankara’da gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Gözden KaçmasınBaşkanım deyip AVMde denetim yapan kişiye soruşturma'Başkanım' deyip AVM'de denetim yapan kişiye soruşturmaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#AVM#Denetim

BAKMADAN GEÇME!