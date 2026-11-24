Yenimahalle’deki bir AVM’nin açık otoparkında yolun çökmesiyle oluşan çukura düşen hafriyat kamyonunun kabini havaya kalktı. Araçta mahsur kalan sürücü kepçeyle kurtarılırken, AVM yönetimi bölgede güvenlik önlemleri aldı.
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Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle'deki AVM'nin açık otoparkında meydana geldi. Otopark içi yolunda çökme oldu, 06 GFU 359 plakalı hafriyat kamyonu oluşan çukura düştü.
Damperi çukura düşen kamyonun sürücü kabini havaya kalktı. Araçta mahsur kalan sürücü, kepçeyle tahliye edildi. AVM yönetimi tarafından göçüğün olduğu bölgede güvenlik önlemleri alındı ve kamyon da çukurdan çıkarıldı.