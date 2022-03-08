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Ankara’da 'Avcı Emlakçılar Operasyonu': 37 şüpheli gözaltına alındı

#Ankara#Dolandırıcılık#Avcı Emlakçılar Operasyonu

Ankara’da açtıkları sözde emlak ofisleri üzerinden 29 kişiyi 'ev sahibi yapma' vaadiyle 3 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 37 şüpheli, polisin düzenlediği 'Avcı Emlakçılar' operasyonuyla gözaltına alındı.. Polis ekipleri, örgüt liderinin evinden ise tavla kutusunun içine saklanmış çok sayıda mermi buldu.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ve Altındağ ilçelerinde sözde emlak ofisleri açarak vatandaşları 'ev sahibi yapma' vaadiyle dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

 4 ay süren çalışmalar sonucu şüphelilere yönelik eş zamanlı 'Avcı Emlakçılar' operasyonu düzenlendi. 36 ev 7 iş yeri olmak üzere toplam 43 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda delil niteliğindeki malzemelere el koyuldu. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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3 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Şüphelilerin devir işlemleri için gittiği tapu müdürlüklerinde tanıdıkları memurlarla işlem yaptıkları belirlendi. Ev alacak kişileri memurlar aracılığıyla oyalayan şüphelilerin bu süre zarfında ev parasını aldıkları ancak satışı gerçekleştirmedikleri saptandı. Şüphelilerin, paralarını geri almak isteyenleri de emlak ofislerinde zorla alıkoyarak darbettikleri ve polise ihbarda bulunmamaları için tehdit ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin bu şekilde 29 kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 3 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi. 

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Ayrıca çete üyelerinin deşifre olan emlak ofislerini kapatarak, farklı isimde yeni emlak ofisleri açtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri haksız kazançları uyuşturucu ticaretinde kullandıkları saptandı.

ÖRGÜT LİDERİNİN EVİNDEN TAVLA KUTUSUNA SAKLANMIŞ MERMİLER BULUNDU

Polis ekipleri, örgüt liderinin evinden ise tavla kutusunun içine saklanmış çok sayıda mermi buldu. 

Ankara’da Avcı Emlakçılar Operasyonu: 37 şüpheli gözaltına alındı

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#Ankara#Dolandırıcılık#Avcı Emlakçılar Operasyonu

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