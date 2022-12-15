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Ankara'da aslan paniği! 'Bahçeye inince karşılaştı'

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#Aslan#Ankara#Panik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 14:43

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde mahallelinin kâbusu olan, mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan paniğe neden oldu. DHA'ya konuşan Rıfat Aloğlu "Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi" ifadelerini kullandı.

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İncek Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçesiyle Ankara 18'inci İdari Mahkemesi kararıyla iptal edildi. Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.

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Mahalle arasında ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden çıkıp kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu'nun evinin bahçesine girdi. Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp, götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.

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Ankarada aslan paniği Bahçeye inince karşılaştı

'KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMADIK'

DHA'ya konuşan Rıfat Aloğlu, saat 06.20'de yeğeninin, köpeklerin havlamasıyla uyandığını anlatarak, "Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler. Korkudan dışarı çıkamadık. Günün aydınlanmasıyla birlikte tedbirli bir şekilde biz de bahçeye çıktık. Aslandan kim korkmaz ki? Çok büyük değildi ama insan korkuyor. Sabaha kadar her gece kükrüyorlar. Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.

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Hayvanat bahçesinin yanındaki evde oturan Niyazi Güler ise "Şikayetler üzerine polis olayla ilgili tutanak tutmuş. Ben de karakola giderek şikayette bulundum. Bu 250 metrelik mesafe içinde benim de evim var. Benim evime de girebilirdi. Aslanı köpek gibi sevemezsiniz. Eğer o aslan gündüz saatlerinde kaçsaydı önüne çıkanı parçalardı, diye düşünüyorum" diye konuştu.

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