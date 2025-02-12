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Ankara'da anneleri katletmişti! 2 kardeşe acı veda... Baba 'Koruyamadım' diyerek ağladı

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#Ankara#İstanbul#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 17:40

Ankara'nın Keçiören ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci'nin, bileklerini keserek ölümüne sebep olduğu Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci, Kartal'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede baba Mehmet Dereci, çocuklarının tabutlarının başında, "Koruyamadım" diyerek ağladı.

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Şubat'ta meydana gelen olayda, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok, henüz bilinmeyen bir sebeple evdeki çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesti.

Komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankarada anneleri katletmişti 2 kardeşe acı veda... Baba Koruyamadım diyerek ağladı

Yaralı olan A.B.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren A.B.D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Tutuklanan anne Serpil Altınok Dereci, ruhsal durumunun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankarada anneleri katletmişti 2 kardeşe acı veda... Baba Koruyamadım diyerek ağladı

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ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda hayatlarını kaybeden Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin cenazeleri, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirildi.

Ankarada anneleri katletmişti 2 kardeşe acı veda... Baba Koruyamadım diyerek ağladı

Kardeşlerin cenazeleri bugün Kartal'daki Kavaklı Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailenin sevenlerinin katıldığı cenazede baba Mehmet Dereci, çocuklarının tabutlarının başında "Koruyamadım" diyerek ağladı. (DHA)

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#Ankara#İstanbul#Cinayet

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