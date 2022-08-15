Ankara'da fırtına! Vali Şahin acı haberi duyurdu

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Başkent'te kısa süre süre etkili olan fırtına ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya ilçesi başta olmak üzere kent merkezinde birçok yerde su baskınları yaşandı, çatılar uçtu, ağaç devrildi. Göle dönen Dumlupınar Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerledi. Bahçelievler Mahallesi 65'inci Sokak'ta kaldırımda bulunan bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

Başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şehrin en yoğun noktalarında metrelerce su birikintisi araç geçişlerini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

ADLİYENİN TAVANI ÇÖKTÜ

Ankara Adliyesi'nde zemin katta yer alan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile Çocuk Suçları Cumhuriyet Savcılığı'nın olduğu büronun şiddetli rüzgarda tavanı çöktü. İçerdekiler panikle odayı boşalttı. Yaralının olmadığı kazadan sonra adliye personeli odaya giriş ve çıkışları kapattı.



FIRTINA CAN ALDI



Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.



4 ÖĞRENCİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ



AFAD, Ankara'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle; Altındağ ilçesinde Ulu Camii’nin minaresinin çöktüğünü ve Çankaya'da camları kırılan bir lisedeki 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

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MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm birimlerimiz teyakkuzda. Muhtemel risklere karşı dikkatli olmanızı önemle hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış, öğleden sonra 14:30 saatlerine kadar etkili oldu. Yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü, altında kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Evleri ve iş yerleri su bastı, yollar göle döndü, çok sayıda araç mahsur kaldı, bir hastanenin alt katını basan sel nedeniyle hastalar tahliye edildi.