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Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı

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#Ankara Valiliği#Ambulans#Ceza
Ankarada ambulansa yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 21:15

Ankara’da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülere 49 bin 810 TL idari para cezası uygulanıp, 3 araç trafikten men edildi. Sürücülerin ambulansa yol vermediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Ankara’da, Konya yolu Aşti istikametinde saat 13.05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşım sonucu ekipler harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu araçlar tespit edilip, sürücüleri de belirlendi. Yakalanan sürücülere ‘belgesiz araç kullanmak’, ‘muayenesiz araç kullanmak’, ‘trafikte yol kapatmak ve yavaşlatmak’, ‘saygısızca araç kullanmak’ suçundan 49 bin 810 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 3 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan sürücülerin trafiği tehlikeye atıp, ambulansa yol vermediği anlar ise ambulanstakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Ankara Valiliği#Ambulans#Ceza

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