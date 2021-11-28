Ankara’da Alparslan Türkeş’i anma etkinliğine saldırı

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Alparslan Türkeş Vakfı, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in doğum günü nedeniyle Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde anma etkinliği düzenledi. Bu sırada yaklaşık 50 kişilik bir grup salona girerek henüz belirlenemeyen nedenle içeridekilere saldırdı. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, grup salondaki bayraklarla etkinliğe katılanlara saldırdı. Grup saldırının ardından kaçarken, olayda 4 kişi yaralandı. Saldırı anı, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.