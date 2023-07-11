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Ankara'da akılalmaz olay: Motokuryeyi aracın kaputunda metrelerce sürükledi

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#ANKARA#Altındağ#Motokurye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 15:31

Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobil sürücüsü A.K., trafikte tartıştığı motokurye Uğur G.'yi, aracının ön kaputunun üzerine metrelerce sürükledi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 9 Temmuz’da Hacettepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde meydana geldi. Paket bırakmaya giden Uğur G., yanından geçerken kornaya basan otomobil sürücüsü A.K.'ye tepki gösterdi. Aracını durduran sürücü ile motokurye arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü yola devam etmek istedi. Ancak Uğur G., aracın önüne geçip, polise haber verdiğini söyleyerek sürücüden beklemesini istedi. Ancak sürücü aracını motokuryenin üzerine sürdü.

A.K., kendisini durdurmak isteyen Uğur G.'yi aracının kaputunda metrelerce sürükledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sırasında çevredekiler de büyük panik yaşadı. A.K. daha sonra gelen polis tarafından gözaltına alındı.

A.K., çevredekilerin toplanıp bağırması üzerine panik yaşadığını, korkup gaza bastığını ve pişman olduğunu söyledi. A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

 

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#ANKARA#Altındağ#Motokurye

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