Şehrin göbeğinde korkunç olay: 15 yaşındaki kız çocuğunun boğazına bıçak dayayıp dehşeti yaşattı

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Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki 1777'nci Cadde’de meydana geldi. S.P., okul çıkışı durakta otobüs bekleyen lise öğrencisinin yanına yaklaşarak, boğazına bıçak dayadı. Şüpheli, öğrencinin elindeki telefonu ve çantasındaki 150 lirayı aldıktan sonra, kalçasından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan çocuk, duraktaki banka yığıldı. Durağa gelen özel halk otobüsünün şoförü ile yolcular, yaralı öğrenciyi, ilk müdahaleyi yapıp yaklaşık 400 metre mesafedeki Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi'ne götürdü. Öğrenci, buradan da hastaneye götürülerek tedavi edildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin öğrenciye saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yaralanan öğrencinin otobüsle götürülmesi de yer aldı.

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'DUYARLI OLMAMIZ LAZIM'

İnönü Mahallesi Muhtarı Zübeyde Dönmez, mahallede ilk defa böyle bir olay ile karşılaştıklarını belirterek, "Olay muhtarlığın önünde oluyor; ama tabii bizler içerideydik. Çocuğumuz bağıramamış; çünkü boğazına bıçak dayamış. Burada bir arbede yaşanmış.

Çocuğumuz yine sesini çıkartamamış, şahıs kaçmış. Ben bir anne olarak çok üzüldüm. Emniyet güçleri çok güzel, çok titiz çalıştılar. En kısa zamanda da gece 02.00 gibi herhalde şahıs yakalandı. Çok sevindik ama üzücü nokta çocuğumuzun bıçaklanması; ama durumu iyi. İnşallah bir daha böyle bir şey asla yaşamaz" dedi.