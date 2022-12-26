Ankara'da arkadaşı tarafından öldürülen akademisyen Güven Çaprak için cenaze töreni düzenlendi

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Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Polat Aykaç, önceki gün iddiaya göre, birlikte yemek yediği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak'ı küfürlü konuştuğu için tabancayla başından vurarak öldürdü. 3 çocuk babası Çaprak için Polatlı ilçesinde Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Çaprak'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Çaprak'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Aykaç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'BENİ DİKKATE ALMAYINCA ATEŞ ETTİM'

Polat Aykaç, ilk ifadesinde, önceki gün 8 arkadaşıyla akşam yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek, "Akşam oturduk hep beraber yemek yedik. Sohbet sırasında Güven küfür etmeye başladı. Küfürlü konuşmaması için birkaç defa uyardım. Ancak beni dikkate almadı. Küfür etmeye devam edince ben de sinirlenip kafasına ateş ettim" dedi. (DHA)

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AKADEMİSYEN CİNAYETİNDE, ŞÜPHELİ İŞ İNSANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Karaman Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi Güven Çaprak, bir grup arkadaşıyla Çankaya Çayyolu'nda yemek yediği restoranda, iş insanı Polat Aykaç tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Polat Aykaç ile birlikte olay anında masada bulunan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, akademisyen Prof. Dr. Mehmet Alagöz ile Mustafa Kaldırım gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest bırakılırken, Aykaç ise 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

İFADESİNDE 'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU' DEDİ

Şüpheli Polat Aykaç, emniyetteki ifadesinde, yemeğe misafir olarak 5'i kadın 8 kişinin daha geldiğini, Çaprak'ın kadınlardan birine laf atması üzerine misafirlerinin durumdan rahatsızlık duyarak olaydan önce restorandan ayrıldıklarını söyledi. Aykaç, misafirlere yönelik davranışları nedeniyle uyardığı Çaprak'ın küfürlü konuşmaya devam etmesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve belindeki tabancayı almak için hamle yaptığını iddia etti. Bunun üzerine tabancayı eline aldığını ve Çaprak'ın tabancaya sarılması sonrası yaşanan boğuşma sırasında tabancanın ateş aldığını iddia eden şüpheli Aykaç, öldürme kastının olmadığını savundu. Diğer 3 kişi de ifadelerinde yemekte çıkan tartışma sonrası Aykaç'ın, Çaprak'ı tabancayla ağız bölgesinden vurarak öldürdüğünü söyledi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Polat, ‘kasten öldürme' suçundan Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.