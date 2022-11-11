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Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişi bir evde ölü bulunmuştu! Güvenlik önlemleri üst seviyede, tüm sokaklar kapatıldı

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#Ankara#Altındağ#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 09:49

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Afgan uyruklu 5 kişi, bir evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 5 kişinin yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğü iddia edilirken, olay yerine çıkan tüm sokakların güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldığı görüldü.

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Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde oturan Afgan uyruklu kişiden bir süredir haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis, akşam saatlerinde yakınlarının verdiği adresteki binanın 2'nci katında bulunan dairenin kapısını çilingire açtırarak eve girdi. Polis, girdiği evde 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Evde yapılan araştırmada bir kişinin cesedi de elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulundu.

Bunun üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı, binanın bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Savcısı eşliğinde ev ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan ilk incelemede 5 kişinin de bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişinin, kimliklerinin belirlenmesi ve olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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Ankarada Afgan uyruklu 5 kişi bir evde ölü bulunmuştu Güvenlik önlemleri üst seviyede, tüm sokaklar kapatıldı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "10.11.2022 günü saat 19.30 sıralarında Altındağ İlçesi, Örnek Mahallesinde bulunan bir adrese kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelinmiş, çilingir marifeti ile ikamete girildiğinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla eks olduğu görülmüştür. Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı nezaretinde Adli Tıp Başkanlığı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

Ankarada Afgan uyruklu 5 kişi bir evde ölü bulunmuştu Güvenlik önlemleri üst seviyede, tüm sokaklar kapatıldı

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CESETLER EN AZ 5 GÜNLÜK

5 kişinin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken; alınan bilgilere göre, yapılan ilk incelemede cesetlerin en az 5 günlük olduğu öğrenildi. 

Ankarada Afgan uyruklu 5 kişi bir evde ölü bulunmuştu Güvenlik önlemleri üst seviyede, tüm sokaklar kapatıldı

TÜM SOKAKLAR KAPATILDI

Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sabahın ilk ışıklarında olay yerine çıkan tüm sokakların polis ekipleri tarafından kapatıldığı görülürken, güvenlik önemleri ise üst düzeyde olduğu görüldü.

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Ankarada Afgan uyruklu 5 kişi bir evde ölü bulunmuştu Güvenlik önlemleri üst seviyede, tüm sokaklar kapatıldı

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#Ankara#Altındağ#Cinayet

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