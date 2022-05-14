Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da açılış yapan mağazada indirim izdihamı

#ANKARA#Mağaza#İzdiham
Ankarada açılış yapan mağazada indirim izdihamı

Ankara'da açılış yapan bir mağazanın indirimli fiyatlarını duyan müşteriler izdihama neden oldu.

Haberin Devamı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda sıra oldu. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere hücum etti. Sabah saatlerinden itibaren mağazanın kapısında bekleyerek indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 12 bin liralık telefon 9 bin liraya satıldı.

"GECENİN SAAT 3'ÜNDE SIRAYA GİRDİLER"

Firma çalışanı Cem Erdek, “Çok büyük bir kampanya düzenledik. Daha önce diğer şubelerimizde de gerçekleşmişti. İnsanlar gecenin saat 3’ünde sıraya girdiler. Geldiğimizde yoğun bir kalabalık vardı. Mağazanın kapısını açmaya başladığımızda çok ciddi bir izdiham oluştu. İnsanlar uygun fiyatlara hücum ettiler. Yoğun kalabalığın dağılması bayağı uzun sürdü, hala hareketlilik var. Bunun 2 gün boyunca da devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Mağaza#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei
‘Çok kaygılı bir adamım... Kız çocuğun olunca daha fazla kaygılanıyorsun’

‘Çok kaygılı bir adamım... Kız çocuğun olunca daha fazla kaygılanıyorsun’

#Burak Yamantürk

BAKMADAN GEÇME!

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei
‘Çok kaygılı bir adamım... Kız çocuğun olunca daha fazla kaygılanıyorsun’

‘Çok kaygılı bir adamım... Kız çocuğun olunca daha fazla kaygılanıyorsun’

#Burak Yamantürk