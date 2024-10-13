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Ankara'da ABD'li şahsın korkunç ölümü

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#Ankara#ABD#James Link Hanvey
Ankarada ABDli şahsın korkunç ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 16:21

Ankara'da dün gece balkondan evine girmeye çalışırken dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen ABD vatandaşı James Link Hanvey (72), hayatını kaybetti.

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Olay, gece yarısı sıralarında Çankaya ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. ABD vatandaşı James Link Hanvey (72) alkollü olarak oturduğu siteye geldi. Hanvey, 1'inci katta bulunan evine balkondan girmek isterken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hanvey, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hanvey, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankarada ABDli şahsın korkunç ölümü

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#Ankara#ABD#James Link Hanvey

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