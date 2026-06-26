×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Süt#Ceza
Ankarada 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 23:31

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Haberin Devamı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesindeki süt ürünleri üreten bir işletmeyi denetlendi.

Yapılan incelemede piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan, 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi. Konuyla ilgili hakkında işlem yapılan 1 kişi, adliyeye sevk edildi.

Ayrıca işletme, idari para cezası uygulanarak faaliyetten men edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Süt#Ceza

BAKMADAN GEÇME!