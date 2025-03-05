Ankara'da 9 araç kazaya karıştı: 4 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şaşmaz Bulvarı'nda meydana geldi. Batıkent istikametinde seyreden bazı araçlar, trafik uygulama noktasında bekleyen araçlara çarptı.

Kazaya 9 araç karışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol ise bir süre trafiğe kapatıldı.



Kazaya karışan araçlar, çekicilerle kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.