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Ankara’da 65 kişi ölmüştü: Sahte içkiye operasyon

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#Ankara#Sahte İçki#Operasyon
Ankara’da 65 kişi ölmüştü: Sahte içkiye operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

Ankara’da geçen yılın Aralık ayından bugüne sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükselirken, hastanelerde entübe olanların sayısı  ise 15 oldu. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yaş ortalamasının 60 olduğu  öğrenildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreticileri ve satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmada ekipler, Ankara merkezli Konya, Düzce, Eskişehir, Niğde, İzmir ve İstanbul olmak üzere 7 ilde 56 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 155 şüpheli gözaltına alınırken, 35 kişi tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olduğu değerlendirilen 19 bin 935 şişe satışa ve kullanıma hazır halde sahte içki, 7 etil alkol damıtma kazanı, toplam 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, 7 bin 63 sahte içki yapımında kullanılan materyal ele geçirildi. 

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#Ankara#Sahte İçki#Operasyon

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