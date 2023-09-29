Ankara'da 6 katlı bir binada doğal gaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

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Olay, saat 07.00 sıralarında Küçük Kayaş Mahallesi 1856/1'inci Sokak'taki 6 katlı Mehmet Han Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın giriş kat dairesinde ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında yangın çıkarken, binada tahribat oluştu. Patlamanın olduğu 3 numaralı dairede yalnız yaşadığı belirlenen Fatıma Köse (70) hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve elektrik idaresi ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binanın doğal gaz ve elektrik bağlantıları kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, CNN TÜRK canlı yayınında patlama ilişkin son durumu aktardı...

Giriş katında bir vatandaşımız doğal gaz patlamasında hayatını kaybetti. Önlemler alındı, doğal gaz kesildi. Yangına müdahale edildi, bir sorun yok şu anda. Binada yaşayanlar tahliye edildi. O bölge çok eski bir yerleşim yerimiz. Şu anda başka bir patlamanın önüne geçecek tedbirler alınmış durumda.

HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt, "07.10 sıralarında meydana gelen bir olay. doğal gaz patlaması sonucunda bölgeye ekipler intikal ediyor. Hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu. Patlamada Fatma Köse hayatını kaybetti. Bölgeye aynı zamanda yoğun bir şekilde itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini söyleyebiliriz" bilgilerini aktardı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

ANKARA Valiliği'nden yapılan açıklamada "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir" denildi.