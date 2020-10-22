Ankara'da 5 Mısır yılanı ele geçirildi
ANKARA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 5 Mısır yılanı ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu kente kaçak yollarla Mısır yılanı getirildiği tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Yenimahalle ilçesindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, doğal yaşam alanı Kuzey Afrika olduğu belirtilen 5 Mısır yılanı ele geçirilirken 1 kişi, gözaltına alındı.
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