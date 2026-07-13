×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da 5 Ayrı FETÖ soruşturması: 205 şüpheliden 166'sı gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#FETÖ#Operasyon
Ankarada 5 Ayrı FETÖ soruşturması: 205 şüpheliden 166sı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 13:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 5 ayrı soruşturma kapsamında; örgütün kamu ve emniyet mahrem yapılanmaları, izdivaç faaliyeti yürütenler, firari şüpheliler ile ByLock kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, belirlenen 205 şüpheliden 166'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütsel faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen 57 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, şüphelilerden 47’si gözaltına alındı.

Başka soruşturmada FETÖ/PDY'nin kamu mahrem izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütsel faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen 45 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, şüphelilerden 33’ü gözaltına alındı.

Ankarada 5 Ayrı FETÖ soruşturması: 205 şüpheliden 166sı gözaltına alındı


Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Başka bir soruşturmada FETÖ/PDY'nin firari şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Adresi tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişiden 9'u yakalanıp gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Diğer bir soruşturmada ise FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde örgüt toplantılarını düzenleyen ve örgüt sorumlusu kişilerle birlikte hareket eden 80 aktif emniyet personeli tespit edildi. Bu kapsamda yapılan operasyonla 70 şüpheli gözaltına alındı.

Ankarada 5 Ayrı FETÖ soruşturması: 205 şüpheliden 166sı gözaltına alındı

Ayrıca başka soruşturmada da örgütsel haberleşme programı ByLock'u kullanan 12 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, aralarında 4 aktif kamu görevlisinin yer aldığı toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Böylece, 5 ayrı soruşturma kapsamında toplam 166 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözden Kaçmasın İstanbul merkezli 8 ilde FETÖnün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 24 gözaltıİstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 24 gözaltıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın81 ilde FETÖ operasyonu: 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı81 ilde FETÖ operasyonu: 968 şüpheli hakkında gözaltı kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#FETÖ#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!