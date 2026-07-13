Ankara'da 5 Ayrı FETÖ soruşturması: 205 şüpheliden 166'sı gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütsel faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen 57 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, şüphelilerden 47’si gözaltına alındı.

Başka soruşturmada FETÖ/PDY'nin kamu mahrem izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütsel faaliyetlerine devam ettiği değerlendirilen 45 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, şüphelilerden 33’ü gözaltına alındı.

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Başka bir soruşturmada FETÖ/PDY'nin firari şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Adresi tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişiden 9'u yakalanıp gözaltına alındı.

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Diğer bir soruşturmada ise FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde örgüt toplantılarını düzenleyen ve örgüt sorumlusu kişilerle birlikte hareket eden 80 aktif emniyet personeli tespit edildi. Bu kapsamda yapılan operasyonla 70 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca başka soruşturmada da örgütsel haberleşme programı ByLock'u kullanan 12 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda, aralarında 4 aktif kamu görevlisinin yer aldığı toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Böylece, 5 ayrı soruşturma kapsamında toplam 166 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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