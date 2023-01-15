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Ankara’da 5 Afgan’ı öldürmüştü! Sır perdesi aralandı

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#Afgan#Cinayet#ANKARA
Ankara’da 5 Afgan’ı öldürmüştü Sır perdesi aralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 07:00

Bir apartman dairesinde 5 Afgan’ın cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada katilin izine 3 bin 500 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Ankara’dan İran Tahran’a, oradan da Afganistan Herat’a kaçan katilin yeri belirlendi. Türkiye’den giden bilgiler doğrultusunda katil Muhammed Omer Yusuf, tutuklandı.

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Ankara Altındağ’da bir apartman dairesinde Afgan asıllı Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi’nin cesetleri bulunmuştu. Bıçaklanarak ve boğazları kesilerek öldürülen 5 Afgan’ın katilinin yakalanması ve cinayetlerin aydınlatılması için Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı cinayet dedektiflerinden oluşan “özel ekip” kuruldu. Detaylı araştırmalarda katliamın bir numaralı şüphelisine ulaşıldı.

AFGANİSTAN’DA YAKALANDI

Şüphelinin Afgan olan Muhammed Omer Yusuf (30) olduğu belirlendi. Yusuf’un 5 kişiyi öldürdükten sonra yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. Son görüntüsüne Ankara Esenboğa Havaalanı’nda ulaşılan Yusuf, cinayetlerden bir gün sonra İran’ın başkenti Tahran’a uçtu. Türkiye-İran-Afganistan hattında katilin izini süren “özel ekip”, Ankara’dan Tahran’a, oradan da Afganistan’ın Herat şehrine kaçan katilin yerini belirledi. Afganistan yetkilileriyle bağlantıya geçen ekibin gönderdiği bilgiler doğrultusunda katil Yusuf, Herat’ta yakalanarak tutuklandı. Soruşturma dosyası Afganistan’a gönderildi. Özel ekibin yaptığı çalışmalarla cinayetler aydınlanırken, 3 bin 500 kilometre uzağa kaçan katilin de yakalanması sağlandı.

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KATLİAMIN SEBEBİ PARA

“Afganistan’daki ailelerine gönderilen paranın yerine ulaşmamasından” başlayan tartışmanın sonucunda cinayetlerin işlendiği belirlendi. Türkiye’de çalışan Afganların kazandıkları paraları ailelerine göndermek üzere katil Yusuf’a verdikleri, Yusuf’un ise komisyon karşılığında bu paraları Afganistan’daki ailelere ulaştırdığı öğrenildi. Son olarak yaklaşık 700 bin liraya yakın parayı alan Yusuf’un bu paraları ailelere ulaştırmadığı, tartışmanın da ailelere ulaşılmayan bu paradan kaynaklandığı belirlendi.

Ankara’da 5 Afgan’ı öldürmüştü Sır perdesi aralandı


ÇORBACIYA GİTMİŞ

Katilin, önce evi kiralayan Esedullah Rahimi’yi domuz bağıyla bağlayıp öldürdüğü, ardından karyolanın altına koyduğu kaydedildi. Katilin, cinayetten bir gün sonra da eve misafirliğe gelen Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi’yi de bıçaklayarak öldürüp evden çıktığı öğrenildi. Katil Muhammed Omer Yusuf’un cinayetlerin ardından katliam yaptığı evden 1 kilometre uzaklıktaki çorbacıya gittiği, burada çorba içtiği belirlendi.

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#Afgan#Cinayet#ANKARA

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