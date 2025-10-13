Ankara’da 3’lü Suriye zirvesi

Haberin Devamı

Ankara-Şam hattında son dönemde diplomatik ve askeri temaslar hız kazanırken üçlü zirvede, terörle mücadele, SDG’nin entegrasyon süreci, Suriye’nin askeri kapasitesinin geliştirilmesi ve İsrail’in saldırılarının gündeme geldiği bildirildi. Suriye heyetinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme yer aldı.

SDG’NİN ENTEGRASYONU

Zirvede gündeme gelen önemli başlıklardan biri de Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında daha önce imzalanan 10 Mart mutabakatı oldu. Söz konusu mutabakat, SDG unsurlarının yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre edilmesini öngörüyordu. Ancak örgüt bugüne kadar bu yönde adım atmazken, önceki gün entegrasyonun nasıl olacağını görüşmek üzere SDG’den bir heyetin Şam’da temaslarda bulunduğu kamuoyuna yansıdı. Dışişleri Bakanlığı’ndaki üçlü zirvede de SDG’nin entegrasyon sürecindeki son gelişmeler ele alındı.

ASKERİ KOORDİNASYON

Görüşmenin bir diğer gündem maddesinin ise Suriye ordusunun kabiliyet ve kapasitesinin artırılmasının olduğu aktarıldı. Ankara, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile ülke genelinde istikrarın sağlanması için savunma ve güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılmasına destek veriyor. Bu kapsamda askeri eğitim koordinasyonu ile istihbarat paylaşımının ele alındığı belirtildi. İsrail’in Suriye’deki saldırıları da toplantının önemli gündemleri arasındaydı. Türk tarafının, bu saldırıların Suriye’nin egemenliğini zedelediğini ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini vurguladığı bildirildi.

Hakan Fidan: ORTAK ADIMLARI ELE ALDIK

Zirvenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye’nin güvenliğini, Türkiye’nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

SDG ELEBAŞI ABDİ: TÜRKİYESİZ ÇÖZÜM OLMAZ

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi, “Türkiye olmadan Suriye’de bir çözümün mümkün olmadığını” söyledi. Rohani TV’ye konuşan Abdi, Şam hükümetiyle Suriye’nin yönetim biçimi konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını, bu sorunların çözümünde hiçbir dış gücün doğrudan sürece müdahale etmemesi gerektiğini, Türkiye’nin ise önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti: “Türkiye bu konuda olumlu bir rol oynayabilir. Türkiye olmadan Suriye’de bir çözüm çok mümkün değil. Türkiye’nin kaygıları göz önünde bulundurulmalı. Bizim görüşmelerimiz oluyor. Açık kanallar var. Kaygıları olduğundan bizimle paylaşıyorlar. Bu görüşmelerin devam etmesini istiyoruz.”