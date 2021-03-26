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Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Ankara'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

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Ankara'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA'da, Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen, polis tarafından yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince kent genelinde yabancı uyruklulara yönelik uygulama yapıldı. Altındağ, Yenimahalle ve Mamak ilçelerindeki eş zamanlı uygulamalarda, yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Geri Gönderme Merkezi'ne teslimi için işlem başlatıldı.

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