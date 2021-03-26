Ankara'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince kent genelinde yabancı uyruklulara yönelik uygulama yapıldı. Altındağ, Yenimahalle ve Mamak ilçelerindeki eş zamanlı uygulamalarda, yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Geri Gönderme Merkezi'ne teslimi için işlem başlatıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara