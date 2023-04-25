Ankara'da DEAŞ soruşturması: 39 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, banka hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporları incelendi.

Tanık beyanları ve yürütülen soruşturmalar kapsamındaki dijital incelemeler de yapıldıktan sonra örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına belirlenen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin gözaltına alınması için Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.