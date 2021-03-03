Ankara'da 31 kilo eroin ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Altındağ ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ecstasy hap ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.