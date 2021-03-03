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Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Ankara'da 31 kilo eroin ele geçirildi

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Ankara'da 31 kilo eroin ele geçirildi

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankarada 31 kilo eroin ele geçirildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Altındağ ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ecstasy hap ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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