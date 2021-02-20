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Gündem
Burak TEKİN-Harun ÖZALP/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Ankara'da 3 yavru köpek ölü bulundu! Donarak öldüler iddiası...

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Ankara'da 3 yavru köpek ölü bulundu! Donarak öldüler iddiası...
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol kenarında 3 yavru köpek ölü bulundu. Donarak öldüğü ileri sürülen köpeklerin ölüm nedeni inceleme sonucu belirlenecek.

Şehit İsmail Başaran Caddesi’nde yol kenarında 3 yavru köpeğin telef olduğunu gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi. Gelen Altındağ Belediyesi ile Doğu Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Öldüğü belirlenen köpekler, detaylı inceleme için Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne götürüldü.

Köpeklerin bulunduğu yerde oturan Muhammet Güllük, köpeklerin donarak öldüğünü iddia ederek, "Hava çok soğuk olduğu için olmuş. Biz görünce yanlarında ateş yaktık. 'Belki onları tekrar yaşatırız' dedik; ama yaşamadı. En son dün akşam gördük. Kar çok yağıyor, hava da çok soğuk olduğu için olmuş. Öldükleri yerde yaşıyorlar. 7 tane vardı, 3’ü ölmüş" dedi.

 

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